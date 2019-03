Neuer FT-Bericht wirbelt Wirecard-Aktie durch

München/Wien. Könnte die Deutsche Bank zu einem der größten Wirecard-Aktionäre werden? Oder wird Wirecard von Private-Equity-Firmen übernommen? Diese Gerüchte sorgten am Montag für Kursausschläge nach unten und nach oben beim deutschen Zahlungsdienstleister, der seit Wochen nicht aus den Schlagzeilen kommt.

Wieder hat die „Financial Times“ („FT“) einen Artikel veröffentlicht: Die Deutsche Bank hat demnach einen Kredit über 150 Mio. Euro an Wirecard-Gründer Markus Braun vergeben. Der Kredit, besichert mit etwa der Hälfte der Aktien, die Braun an Wirecard hält, sei in einer Pflichtmitteilung von Wirecard im Dezember 2017 veröffentlicht worden, ohne den Kreditgeber zu nennen. Von den 8,6 Millionen Aktien im Besitz Brauns sollen 4,2 Millionen bei der Deutschen Bank hinterlegt worden sein. Der Kurs lag damals bei 90 bis 95 Euro. Danach ging es auf knapp 200 Euro nach oben, bis die Aktie infolge von Berichten über Bilanzunregelmäßigkeiten ins Trudeln geriet; inzwischen wird eine Wirecard-Aktie um etwa 100 Euro gehandelt.

Im Extremfall – wenn der Kurs weiter stark einbricht und der Kredit nicht anderweitig bedient werden kann, was sehr unwahrscheinlich ist – könnte die Deutsche Bank auf die Aktien zugreifen und wäre dann nach Braun, der derzeit sieben Prozent hält, einer der größten Wirecard-Aktionäre. Das gilt allerdings als ein unwahrscheinliches Szenario. Braun habe zudem der „FT“ im September 2018 bestätigt, die Kreditlinie der Deutschen Bank erst teilweise in Anspruch genommen zu haben.

Investoren interessiert

Die „FT“ berief sich auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Weder die Deutsche Bank noch Wirecard gaben auf Anfrage der „FT“ einen Kommentar ab. Der Bericht sorgte nur kurz für Irritationen bei den Anlegern. Die Aktie erholte sich rasch wieder: Grund waren Gerüchte, dass Private-Equity-Unternehmen einen Einstieg bei dem DAX-Konzern ausloten. Das würde den Kurs treiben, wirft allerdings auch Fragen auf, ob ein Zusammenhang mit den Kursturbulenzen der vergangenen Wochen bestehen könnte.

Durch mehrere Berichte der „FT“ war bekannt geworden, dass ein Wirecard-Mitarbeiter in Singapur einen örtlichen Manager beschuldigt hatte, Bilanzen zu frisieren. Wirecard hat den Manager bis zum Ende der Untersuchungen beurlaubt. Das Unternehmen selbst hatte die angesehene Rechtsanwaltskanzlei Rajah & Tann in Singapur beauftragt, die Vorwürfe aufzuklären. Braun sagte, er rechne mit einem raschen Abschluss. „Das Ergebnis dieser Prüfung werden wir veröffentlichen.“

Im Zuge der Berichterstattung war die Wirecard-Aktie abgestürzt. Sie notierte zuletzt etwa 50 Prozent unter dem Allzeithoch vom Vorjahr. In Deutschland hegen Finanzaufsicht und Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass Marktteilnehmer den Aktienkurs manipuliert haben. Die Finanzmarktaufsicht Bafin verhängte im Februar sogar ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, das zwei Monate lang gelten soll. (ag./b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2019)