Einkaufszentren sterben nur in den USA

Wien. Zuerst die gute Nachricht: Das Sterben der amerikanischen Shoppingcenter ist ein Trend, der sich ausnahmsweise nicht in Europa wiederholen dürfte. Das schätzen die Immobilienexperten von CBRE, die mit dem Handelsverband und der Immofinanz die Auswirkung des Onlinehandels auf die klassische Konkurrenz international verglichen haben. Fazit: Amazon und Co. werden US-Händler deutlich härter treffen als die europäischen Kollegen.

Wieso? Die Ausgangslage sei dort völlig anders, sagt Walter Wölfler von CBRE. In den USA ist der Großteil der Malls aus den Siebzigern, und in den 116.000 alten Tempeln spielt sich 76 Prozent des Einkaufs ab. Wenn man bedenke, dass die Malls von strauchelnden Großmietern abhängen und in fünf Jahren fast jeder vierte US-Dollar online gemacht wird, könne man sich das Problem ausmalen. In Österreich dagegen läuft nur ein Viertel des Handels über die 222 Fachmarkt- und Shoppingcenter. Und auch wenn Amazon eine Hausmacht geworden ist, bleibt der für 2023 erwartete Onlineanteil am Handelsumsatz mit acht Prozent vergleichsweise niedrig.

Negativer Spitzenreiter

Dennoch sollten sich Österreichs Händler vorsehen. Mit 1,7 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Einwohner sind sie europäische Spitzenreiter. Das Überangebot würden vor allem Möbel– und Modehändler negativ spüren, sagt Wölfler. Alles, was ins Internet wandert, fehlt schnell im Shop. „Wir müssen uns auf Flächenrückgänge vorbereiten“, sagt Handelsverband-Chef Rainer Will. Pro hundert Quadratmeter, die geschlossen werden, treffe es fünf bis zehn Arbeitsplätze.

Ruhig schlafen könnten Fachmarktzentren auf dem Land, die mit Diskontmarken und Lebensmitteln die Bedürfnisse der fahrenden Kundschaft abdecken. Und große Shoppingcenter, die mit Entertainment zum langen Bleiben motivieren können, hätten auch kein Problem. Es ist wie immer, sagt Wölfler: „Die undefinierbare Mitte wirft es hinaus.“ (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)