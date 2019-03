Wien. Es sind widersprüchliche Signale, die von den Konjunkturforschern geliefert werden: Hellte sich am Montag die Stimmung in den deutschen Chefetagen erstmals seit einem halben Jahr auf, sank jene unter den exportorientierten Firmen am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit sechseinhalb Jahren. Es ist also ungewiss, wie sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten entwickeln wird. Vieles deutet aber auf eine Abkühlung hin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)