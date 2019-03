Trumps Notenbank-Kandidat plädiert für Zinssenkung

Der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für einen vakanten Direktorenposten bei der Notenbank Federal Reserve plädiert für eine sofortige Zinssenkung. Die Fed sollte umgehend um einen halben Prozentpunkt nach unten gehen, sagte Trumps Ex-Wahlkampfberater Stephen Moore der "New York Times".

Trump hat die US-Notenbank immer wieder massiv kritisiert und ihr vorgeworfen, mit einer aggressiven Zinspolitik den Aufschwung zu gefährden. Zuletzt hat die Fed allerdings mit Blick auf die unsicheren Konjunkturaussichten eine längere Zinspause signalisiert, nachdem sie den geldpolitischen Schlüsselsatz im vorigen Jahr vier Mal erhöht hatte. Er liegt in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

Moore ist Ökonom und Senior Fellow der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation. Der Senat muss der Personalie zustimmen. Derzeit sind im Direktorium der amerikanischen Zentralbank nur fünf von nominell sieben Posten besetzt.

Daly mahnt Inflationsziel von zwei Prozent an

Die Fed bleibt nach Einschätzung eines ihrer Mitglieder hinter ihrem Inflationsziel von zwei Prozent zurück. "Wir müssen vorsichtig sein und uns anstrengen, die zwei Prozent dauerhaft zu erreichen", sagte die Chefin des Federal-Reserve-Ablegers in San Francisco, Mary Daly, am Dienstag laut Redetext bei einer Veranstaltung in der kalifornischen Metropole.

"Das ist nötig, um die Glaubwürdigkeit der Fed bei Verbrauchern und Unternehmen zu erhalten." Eine zu niedrige Teuerungsrate lasse das Risiko wachsen, dass es zu einem regelrechten Preisverfall komme. Eine Deflation hemme das Wachstum, weil Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben und Investitionen immer weiter aufschöben.

Dalys Warnung trägt mit zur Erklärung für die Entscheidung der Fed in der vergangenen Woche bei. Die Zentralbank hatte beschlossen, die Zinsspanne von 2,25 bis 2,5 Prozent nicht anzutasten und auch im weiteren Jahresverlauf die Füße still zu halten. Sie begründete die Zinspause mit unsicheren Konjunkturaussichten. Die von der Fed besonders beachtete Inflationsrate, bei der Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden, lag zuletzt bei 1,9 Prozent.

(APA/Reuters)