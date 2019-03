Europa kämpft um die Kryptowelt

Wien. Die Blockchain-Technologie könne das Vertrauen der Menschen in digitale Angebote wieder verbessern, sagt EU-Kommissarin Marija Gabriel im Gespräch mit der „Presse“. „Die Technologie wurde designt, um Inseln des Vertrauens in einer Umgebung wie dem Internet zu ermöglichen“, so Gabriel, die in der EU-Kommission die Digitalagenden betreut. Die Bulgarin ist Stargast beim „Anon Blockchain Summit“ am 2. April in Wien, wo sie eine Rede halten wird. Auch das renommierte Magazin „Economist“ nannte die Blockchain einmal „die Vertrauensmaschine“. Wie kommt das?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)