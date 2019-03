Anleihekäufe treiben Bilanzsumme der Nationalbank auf neuen Rekord

Die Anleihenkäufe der Notenbanken in Europa haben auch in Österreich die Bilanzsumme der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) auf einen neuen Höchststand getrieben. Im Jahr 2018 nahm das Bilanzvolumen um 6 Milliarden oder 4,3 Prozent auf 150 Milliarden Euro zu. Das Aufkaufprogramm wurde Ende 2018 beendet.

Die Nationalbank hat am Donnerstag im Generalrat den Jahresbericht vorgestellt. Ergebnisseitig sprach die OeNB dabei von "stabilen Erträgen" in einem schwierigen Marktumfeld. Das geschäftliche Ergebnis lag 2018 mit 283 Millionen Euro um 3 Millionen Euro knapp unter dem Vorjahreswert. Daraus belief sich der Anteil des Bundes auf 240 Millionen Euro - wovon 184 Millionen Euro aus dem üblichen 90-prozentigen Gewinnanteil des Bundes und 56 Millionen Euro aus der Körperschaftssteuer stammten. Seit dem Jahr 2008 sind mehr als drei Milliarden Euro an den Bund geflossen.

OeNB-Gouverneur Ewald hob für das abgelaufene Geschäftsjahr besonders hervor, dass „die Goldrückführung nach Österreich 2018 – und somit früher als ursprünglich geplant – abgeschlossen werden konnte. Es lagern nun 140 Tonnen Gold in Österreich, davon 90 Tonnen in den Tresoren der OeNB und 50 Tonnen bei der Münze Österreich AG.“

(APA)