Bund erhält 240 Mio. Euro von OeNB

Wien. Die Oesterreichische Notenbank (OeNB) hat im vergangenen Jahr 240 Mio. Euro an den Staat überwiesen (2017: 246 Mio. Euro). 184 Mio. Euro davon machen den 90-prozentigen Gewinnanteil des Bundes aus, weitere 56 Mio. Euro sind auf die Körperschaftsteuer zurückzuführen. Seit dem Jahr 2008 flossen unter dem Strich 3,1 Mrd. Euro seitens der Notenbank an die öffentliche Hand. Das teilte die OeNB am Donnerstag mit. Im Vorjahr lag das geschäftliche Ergebnis der OeNB bei 283 Mio. Euro und damit etwas unter dem Wert von 2017.

Durch die Anleihenkäufe der Notenbanken in Europa blähte sich auch die Bilanzsumme der OeNB auf. Sie vergrößerte sich 2018 um sechs Mrd. Euro auf 150 Mrd. Euro und erreichte somit einen neuen Höchststand. Doch nicht nur das Ergebnis der Notenbanken war am Donnerstag Thema, sondern auch die Lage der heimischen Banken.

Weniger Banken in Österreich

Vor zehn Jahren, als die internationale Finanzkrise um sich griff, hatten Österreichs Institute samt ihrer Auslandsaktivitäten eine sehr ungesunde Größe für das Land, hieß es gestern. Machte die Bilanzsumme des Bankensektors damals noch 400 Prozent des BIPs aus, waren es zuletzt 265 Prozent.

Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny und sein Vize, Andreas Ittner, sprachen von einer gesunden Struktur nach einer strukturellen Konsolidierung. Die Anzahl der Banken sei in zehn Jahren um ein Drittel gesunken. Nowotny hält die heimischen Banken groß genug für Europa, wenn auch nicht groß genug für die Welt.

Um die Folgen für Banken aus der lang anhaltenden Tiefzinspolitik abzufedern, werden in der Europäischen Zentralbank derzeit Ideen gestaffelter Einlagensätze gewälzt. Während sich der niederländische Zentralbank-Chef, Klaas Knot, skeptisch äußerte, kann Nowotny der Idee durchaus etwas abgewinnen. Er selbst erklärt schon mehrfach, sich hier „gewisse Entschärfungen“ zu wünschen. Beispiele gebe es etwa aus der Schweiz, wo ein differenziertes System nach Einlagenhöhe praktiziert und auch mit Freibeträgen gearbeitet werde. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)