Nokia-Patente: Daimler reicht Beschwerde bei EU ein

Stuttgart. Daimler hat bei den europäischen Wettbewerbshütern Beschwerde gegen Patente des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia eingereicht. Das bestätigten ein Sprecher der EU-Kommission und der deutsche Autobauer. Die Patente betreffen die Kommunikation zwischen Fahrzeugen.

Daimler erklärte: „Wir möchten klären lassen, wie für Telekommunikationsstandards essenzielle Patente in der Automobilindustrie zu lizenzieren sind.“ Dies sei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen beim vernetzten Fahren. Ein Nokia-Sprecher sagte: „Daimlers Vorwürfe in der Beschwerde an die EU sind nur die jüngsten in einer langen Reihe von Schritten, um Lizenznahmen zu umgehen.“

Teure Technologie für Navis

Die Causa unterstreicht, dass Technologie- und Mobilfunkfirmen eine immer wichtigere Rolle in der Automobilbranche spielen. Denn sie liefern Technologien, die unter anderem in Navigationssystemen und selbstfahrenden Autos eingesetzt werden. Entern diese Modelle den Massenmarkt, könnten die Patentinhaber aus der IT-Branche die größten Nutznießer sein.

Viel Zeit bleibt den Autoherstellern nicht, um drohende Patentstreitigkeiten im Vorfeld abzuwenden. Bis Ende des Jahres soll ein erstes grenzüberschreitendes Testgebiet für automatisiertes und vernetztes Autofahren im Dreiländereck von Deutschland, Luxemburg und Frankreich entstehen. Es geht darum, verschiedene Komponenten beim grenzüberschreitenden Verkehr auszuprobieren. So gibt es in den drei Ländern unterschiedliche Ampeln, Straßenschilder und Mobilfunksysteme. Die Fahrzeuge sollen von Merzig über Saarlouis und Saarbrücken nach Metz und weiter nach Luxemburg unterwegs sein. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)