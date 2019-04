Bitcoin-Kurs knackt die Marke von 5000 Dollar

Der Preis für Bitcoin hat erstmals seit November die Marke von 5000 Dollar geknackt. Der Kurs der bekanntesten und größten Kryptowährung kletterte am Dienstag an der Luxemburger Börse Bitstamp zeitweise um 23 Prozent auf 5076 Dollar. Auch andere Cyberdevisen waren gefragt. So zog der Preis für die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum um gut zehn Prozent auf 155 Dollar an. Ein Grund für die stärkere Nachfrage nach den digitalen Münzen war zunächst nicht erkennbar.

Laut dem Branchendienst Coinmarketcap.com beläuft sich das gesamte Marktvolumen aller gut 2100 Kryptowährungen auf rund 159 Milliarden Dollar. Das ist nur noch ein Bruchteil des Wertes von Jänner 2018, als der Preis für Bitcoin auf rund 20.000 Dollar in die Höhe geschossen war.

Bitcoin ist eine von Hochleistungs-Rechnern geschaffene digitale Währung. Die Computer müssen komplizierte Algorithmen lösen und bekommen dafür Bitcoins zugeteilt. Im Fachjargon wird dieses Sytem Mining genannt. Je mehr Bitcoins geschürft werden, desto schwieriger werden die Aufgaben, die es zu berechnen gilt. Bislang wurden so 17,6 Millionen Stück Bitcoin entwickelt. Die maximal mögliche Menge ist auf 21 Millionen beschränkt. Bitcoin können dafür genutzt werden im Internet Dienstleistungen und Waren zu kaufen sowie Finanzmarktgeschäfte abzuwickeln.

(Reuters)