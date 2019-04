Der Ölpreis kennt kein Halten mehr

Wien. Es ist fast wie auf dem Aktienmarkt. Wie dieser im vierten Quartal 2018 abgestürzt war und sich seit Jahresbeginn rapide und konsequent erholt hat, zieht auch der Ölpreis nach seiner wuchtigen Korrektur im vierten Quartal nun bereits das vierte Monat nach oben. Und kennt allem Anschein nach vorerst kein Halten.

Am gestrigen Mittwoch notierte der Preis für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent bei 69,5 Dollar je Barrel (159 Liter) − um 0,6 Prozent höher als einen Tag zuvor. Die US-Sorte WTI kostete 62,5 Dollar − der langfristige Preisunterschied liegt vor allem daran, dass die USA inzwischen zwar größter Produzent, aber nur ein relativ kleiner Exporteur sind.

Bei beiden Sorten jedenfalls hat man solche Preisniveaus seit November 2018 nicht mehr gesehen. Zu Jahresbeginn hat Brent noch 55 Dollar gekostet, vor dem Absturz Anfang Oktober über 86 Dollar.

Extrem starker Jahresauftakt

„Mit einem Plus von 27 Prozent verzeichnete Brent im ersten Quartal den stärksten Jahresauftakt seit 2005“, schrieben dieser Tage die Rohstoffexperten der Commerzbank. Auch wenn die Preise gestern nicht mehr so stark nach oben schossen wie in den Vortagen, so wurden sie doch weiter gestützt. Und zwar von Spekulationen auf ein Ende des Zollstreits zwischen den USA und China. Laut „Financial Times“ nämlich haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt in Handelsgesprächen die meisten Hürden gemeistert. Die am Mittwoch begonnene Verhandlungsrunde könnte die möglicherweise entscheidende Gesprächsrunde sein, hieß es weiter unter Berufung auf Insider.

Ein Ende des Zollstreits würde nicht nur in der globalen Wirtschaft für Aufatmen sorgen, die Preise für Öl würden auch andere Rohstoffe beflügeln.

Einen Vorgeschmack darauf hatte am Montag der Umstand geliefert, dass China mit unerwartet soliden Wirtschaftsdaten Bedenken gedämpft hatte, die Ölnachfrage könnte infolge einer schwächeren Weltwirtschaft fallen. Obwohl ziemlich gleichzeitig ein Rückgang der amerikanischen Lagerstände vermeldet wurde, bekam der Ölpreis umgehend einen Schub.

Verknapptes Angebot

Die Nachfrageseite ist das eine, das verringerte Angebot das andere Moment, das die Ölpreise anheizt. Seit Jahresbeginn zeigt Wirkung, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und die mit ihr verbündeten Produzenten − allen voran Russland − die Förderung weiter drosseln. Und zwar ziemlich rapide. Laut zweier am Montag veröffentlichter Umfragen von Reuters und Bloomberg produzierte die Opec im März nochmals deutlich weniger Öl als im Februar. „Die Umsetzung der an den Produktionskürzungen beteiligten Länder lag dank der deutlichen Übererfüllung durch Saudiarabien Reuters zufolge bei 135 Prozent“, so die Commerzbank.

USA sind mitverantwortlich

Obwohl sich US-Präsident Donald Trump kürzlich abermals über das Vorgehen der Opec alterierte, weil er für eine positive Wirtschaftsdynamik einen niedrigen Ölpreis braucht, ist er selbst für die Preisentwicklung mitverantwortlich. Die US-Sanktionen gegen die Ölstaaten Iran und Venezuela nämlich zeigen Wirkung. Die Zahl der Länder, die kein iranisches Öl mehr importieren, sei auf 23 gestiegen, sagte Brian Hook, US-Sondervertreter für den Iran, am Dienstag.

Was Trump nicht sagt, ist, dass auch die US-Ölbohrungen bereits die sechste Woche am Stück zurückgehen und damit auf das Niveau von April 2018 gefallen sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)