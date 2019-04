Xi Jinpings China – doch nicht zum Fürchten?

Wien/Kiel. China ist der Gottseibeiuns für europäische Politiker. Irgendwie verständlich: Der amtierende Präsident plant den Aufstieg des einstigen Armenhauses zur Supermacht minutiös. Europa hat dem wenig bis nichts entgegenzuhalten – schon gar nicht einen Masterplan wie Xi Jinping. Besonders der Hunger auf europäische Hightech- und Industriefirmen macht viele besorgt. Ein renommiertes deutsches Wirtschaftsinstitut gibt nun zumindest teilweise Entwarnung. „Leider wird die Diskussion um die Rolle Chinas als Investor ziemlich evidenzbefreit geführt“, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des angesehenen Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Der 42-Jährige ist gebürtiger Österreicher (Steyr) und derzeit einer der gefragtesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Kein Wunder: Mit seiner Spezialisierung auf Außenwirtschaft und Welthandel hat Felbermayr in Zeiten schwelender Handelskriege die richtige Expertise in petto. Das IfW, das Felbermayr seit März leitet, hat in einer Studie Chinas Auslandsinvestitionen genauer untersucht. Konkret ging es um die Jahre 2005 bis 2018. Bei knapp drei Vierteln des Investitionsvolumens handelt es um Übernahmen und Zusammenschlüsse, welche besonders in der Kritik stehen. Ein Viertel waren sogenannte Greenfield Investments, mit denen neue wirtschaftliche Aktivität geschaffen wird. Vor allem aber: Der Investitionsboom habe seinen Höhepunkt überschritten. Chinas Leistungsbilanzüberschüsse seien verschwunden, 2018 gab es ein Defizit, auch heuer, und 2020 wird eines erwartet. „Damit versiegt zusehends die Quelle, aus der China seine internationalen Investitionen finanziert“, sagt Felbermayr.

Das Rekordjahr war 2016

Vor allem auf deutsche Unternehmen hatten es die Chinesen zuletzt abgesehen. Der Boom der vergangenen Jahre gehe aber auf einzelne große Transaktionen zurück, so das IfW. Umstritten war etwa die Übernahme des deutschen Roboterbauers Kuka, die eine breite Debatte auslöste. Die EU bastelt an Plänen, mit denen chinesische Übernahmen erschwert werden sollen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich China in über tausend Unternehmen in Europa eingekauft. Darunter waren vier Flughäfen, sechs Häfen und 13 professionelle Fußballklubs. Deutschland hat als Reaktion darauf kürzlich seine „Nationale Industriestrategie 2030“ präsentiert. 2018 gab es laut dem Wirtschaftsberater EY 196 chinesische Zukäufe in Europa. Einen Rekord legten chinesische Investoren 2016 hin, als sie für 309 Transaktionen 75 Milliarden Euro hinblätterten. In Österreich gab es im selben Jahr lediglich zwei Zukäufe.

