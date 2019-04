Banker, Skeptiker, Weltbank-Chef

Washington/Wien. Es ist nur allzu menschlich, dass man im Nachhinein meistens gescheiter ist. Das weiß auch David Malpass. Im August 2007 veröffentlichte er einen Gastkommentar im „Wall Street Journal“, in dem er beruhigte: „Don't panic about the credit market“ („Keine Panik wegen des Kreditmarkts“), titelte er. Eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen – wenige Monate später brach die große Krise aus. Malpass war damals Chefökonom der Investmentbank Bear Stearns, die 2008 zusammenbrach. Morgen, Dienstag, übernimmt er die Leitung der Weltbank. Darauf hat sich das Führungsgremium der 75 Jahre alten Institution am Freitag geeinigt. Er war der einzige Kandidat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)