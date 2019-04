Wien. Seit mehr als drei Wochen wartet die Flasche Château Pétrus 2010 schon auf einen Abnehmer. 4500 Euro will der Verkäufer aus Niederneukirchen auf der Onlineplattform Willhaben.at für sein Weinod. Und ein Blick ins Internet verrät, der Preis entspricht dem, was der Markt hergibt. Dennoch scheint es nicht so leicht zu sein, einen der legendärsten Weine der Welt zu verkaufen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)