Blackstone legt einen neuen Riesenfonds auf

New York. Der Finanzinvestor Blackstone hat einem Insider zufolge bereits mehr als 22 Mrd. Dollar für seinen neuen Fonds eingesammelt und wirbt weitere Gelder an. Am Ende werde es der größte Fonds aller Zeiten für Übernahmen sein, hieß es. Der Konkurrent Apollo hatte 2017 rund 24,6 Mrd. Dollar eingesammelt.

Angesichts niedriger Zinsen rennen reiche Familien, Pensionskassen, Versicherer und andere große Anleger den Finanzinvestoren die Türen ein. Wegen der reichlich gefüllten Kassen ist der Wettbewerb um attraktive Übernahmemöglichkeiten allerdings so hart wie selten zuvor und viele Beteiligungsgesellschaften sitzen auf Milliarden an Kapital, das nach Investitionsmöglichkeiten sucht.

Blackstone hatte Ende des Jahres 2018 noch 44,4 Mrd. Dollar an Mitteln, die nicht angelegt waren. Zuletzt haben die Amerikaner aber mehrere große Übernahmen gestemmt, darunter den angekündigten Kauf des Anzeigenportalbetreibers Scout24, bei dem Blackstone mit dem Finanzinvestor Hellman & Friedman gemeinsame Sache macht. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)