Chinas Rückkehr auf den Schweinemarkt

London/Wien. Auf dem chinesischen Schweinefleischmarkt gibt es genug Anzeichen für eine drohende Katastrophe, was die Preise ankurbelt und Hedgefonds bullish stimmt. Die Afrikanische Schweinepest, die für die Tiere meist tödlich verläuft, brach in China erstmals im August aus und ist mittlerweile ein Desaster. Der Effekt: Die Schweinefleischpreise im Reich der Mitte explodieren und die chinesische Regierung erklärte, dass ihre Sauenbestände zur Ferkelzucht um 15 Prozent gefallen sind. Dieser Rückgang ist größer als die gesamte Herde in Nordamerika und führt zu einem globalen Engpass. Mitte März tätigte China den drittgrößten Wochenankauf von US-Schweinefleisch in seiner Geschichte. Das US-Landwirtschaftsministerium erwartet, dass die Gesamtmenge von Chinas Schweinefleischeinfuhren um 28 Prozent zunehmen wird.

Nun seien auch die Händler aufgewacht, so Dan Norcini, ein unabhängiger Vieh-Futures-Händler aus Idaho: Die Futures seien in die Höhe geschossen. Die Vermögensverwalter machten eine Kehrtwende und setzen bei Schweinefleisch statt auf fallende auf steigende Kurse. Befeuert wird die Rallye durch die Annahme, dass die Zahl der in China verendeten Schweine inoffiziell wohl höher ist. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)