Agrana kürzt die Dividende nur ein wenig

Agrana hält seine Anleger mit einer soliden Dividende bei Laune. Für das abgelaufenen Geschäftsjahr, das einen EBIT-Einbruch von 190,6 auf 66,6 Millionen Euro gebracht hatte, sollen ein Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Im Jahr zuvor betrug die Dividende 1,125 Euro je Anteilsschein. Analysten hatten wegen des Gewinneinbruchs mit einer Dividendenkürzung auf 84 Cent gerechnet.

Agrana bekenne sich damit weiter zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur, heißt es in einer Mitteilung.

Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2019/20 trotz der weiterhin großen Herausforderungen im Segment Zucker wieder mit einem deutlichen Anstieg beim Konzern-EBIT um zehn bis 50 Prozent.

(red)