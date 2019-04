Immobilienrendite AG will FMA-Vorwürfe entkräften

Der Wiener Immo-Investor Immobilienrendite AG zeigt sich überzeugt, die Vorwürfe der Finanzmarktaufsicht (FMA) entkräften zu können. Das Missverständnis sei gewesen, dass nur die Immobilien der Holding berücksichtigt worden seien, nicht die der Töchterfirmen. Derzeit prüfe ein Gutachter die Bücher, sagte Vorstand Mathias Mühlhofer am Dienstag in einem Pressegespräch.

Der Gutachter habe für die Prüfung vier Monate Zeit bis Ende Juli. Danach hofft Mühlhofer, dass die Sache erledigt ist. Die Immobilienrendite AG hat seit ihrer Gründung vor zehn Jahren über Anleihen 36 Mio. Euro von über 800 Anlegern eingesammelt, 11 Millionen Euro seien bereits wieder zurückgezahlt, 25 Millionen Euro aktuell offen. Zuletzt richtete man sich mit einer Stückelung von 5000 Euro auch an Kleinanleger, woraufhin die FMA hellhörig geworden sein dürfte.

Die FMA hatte Anfang des Jahres bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine Anzeige eingebracht. WKStA bestätigte im Februar gegenüber der APA, dass in dem Zusammenhang nach einer FMA-Anzeige gegen drei Personen und einen Verband ermittelt werde. Mühlhofer kritisierte, dass die FMA-Anzeige an Medien gelangt ist und hat deshalb eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen unbekannt eingebracht. Die Strenge der Behörden, um Anleger zu schützen, könnte er nachvollziehen, sagte Mühlhofer. Zuletzt hatten 2018 bei Wienwert Anleger viel Geld verloren.

Negatives Eigenkapital

Ob sich die Immobilienrendite AG weiter Geld von Kleinanlegern holen werde, ist ungewiss. Einerseits sei die Nachfrage geringer gewesen als gedacht, andererseits "haben wir die Lehren daraus gezogen", sagte Mühlhofer. Die Entscheidung soll demnächst gefällt werden, weil die Verlängerung des Kapitalmarktprospekts ansteht. Die Anleihengläubiger seien über einen Treuhänder im Grundbuch mit Pfandrechten abgesichert, betonte Mühlhofer.

Das negative Eigenkapital der Muttergesellschaft - Ende 2017 waren es über vier Millionen Euro - begründete der Vorstand mit der Bilanzierung. Im Gegensatz zu den IFRS-Bilanzregeln werden gemäß UGB keine Bewertungsgewinne ausgewiesen, dies bedeute, dass die Immobilien nicht mit dem Wert in der Bilanz stünden, den sie eigentlich hätten. Die Differenz betrage aktuell rund 10 Millionen Euro. Außerdem handle sich um Einzelabschlüsse, nicht um eine konsolidierte Konzernbilanz.

Die Immobilienrendite AG gehört je zur Hälfte Mühlhofer und seinem Co-Vorstand Markus Kitz-Augenhammer. Seit 2017 gibt es mit Michael Rajtora ein drittes Vorstandsmitglied. Die Firma steht unter anderem hinter dem MyPlace-Konkurrenten Localstorage. Die Vorstände sehen in diesem Bereich noch Potenzial, solche Lager könnten innerstädtisch beispielsweise als dezentrale Logistik-Hubs oder als Paketabholstationen dienen. Zu den neueren Projekten der Immobilienrendite AG zählt die Übernahme des Ennscenter am Römerfeld in Oberösterreich.

(APA)