Fahrdienst Uber bald an der Börse und 100 Milliarden Dollar wert

Der US-Fahrdienstvermittler Uber geht laut "Wall Street Journal" voraussichtlich im Mai an die Börse. Der Ausgabepreis für eine Aktie schwanke derzeit zwischen 48 und 55 Dollar (42 und 49 Euro), berichtete die Zeitung am Mittwoch. Demnach will Uber am Donnerstag Einzelheiten zum geplanten Börsengang bekanntgeben.

Es dürfte einer der größten Börsengänge der Geschichte werden: Uber hoffe darauf, rund 10 Milliarden Dollar (rund 9 Milliarden Euro) einzusammeln, berichtete das "Wall Street Journal". Damit würde Uber mit rund 100 Milliarden Dollar bewertet.

Uber wurde erst 2009 gegründet und gilt als das größte der sogenannten Einhörner-Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Das Unternehmen wird von privaten Investoren kräftig unterstützt.

Das Unternehmen strebt eine Führungsrolle bei der Entwicklung selbstfahrender Autos an. Hauptaktivität von Uber ist aber nach wie vor die Vermittlung von Fahrangeboten über Smartphone-Apps. Das Unternehmen ist damit in mehr als 60 Ländern aktiv und zu einer Konkurrenz für die etablierten Taxiunternehmen geworden.

Der Ruf des Unternehmens hat in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Berichte über Sexismus und Aggressionen am Arbeitsplatz allerdings gelitten. Uber-Chef Dara Khosrowshahi, der den Posten im August 2017 vom umstrittenen Firmengründer Travis Kalanick übernahm, will die Unternehmenskultur grundlegend reformieren.

Konkurrent Lyft bereits unter Druck

Uber-Konkurrent Lyft hatte Ende März seinen Börsestart hingelegt. Der erste Handeltag brachte einen Kurssprung von 72 auf mehr als 78 Dollar, doch seither ist bei der Aktie die Luft draußen. Die hohe Bewertung für Uber sorgte gestern für (den bereits zweiten) Kurssturz um mehr als zehn Prozent. Aktuell notiert Lyft bis 60,12 Dollar, der Börsewert des Unternehmens liegt damit bei knapp 17,2 Milliarden Dollar. Lyft hat im Vorjahr bei 2,16 Milliarden Dollar Umsatz ein Verlust von 911 Millionen Dollar eingefahren.

(APA/AFP)