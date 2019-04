Der Börsenfrühling währt schon ziemlich lang

Wien. Wie zerronnen, so gewonnen – so lässt sich das Börsengeschehen der vergangenen sechs Monate beschreiben. Im Schlussquartal des Vorjahres rutschten die Märkte fast in einen Bärenmarkt, um sich heuer wieder kräftig zu erholen. Als Grund wird häufig das Verhalten der Notenbanken angeführt. Im Vorjahr gab es Anzeichen, dass diese ihre Geldpolitik straffen würden, zu Jahresbeginn deutete die US-Fed an, dass es heuer möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen mehr geben wird, auch die Europäische Zentralbank will offenbar länger an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Doch wie lang werden die Märkte sich noch über diese Tatsache freuen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)