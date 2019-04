Lange Gesichter bei Juventus Turin am Dienstagabend. Und Überschwang bei Ajax Amsterdam, nachdem sie die Italiener rund um Superstar Cristiano Ronaldo im Viertelfinale aus der Champions League geworfen hatten. Wie auf dem Rasen so auch auf der Börse. Um 24 Prozent fiel die Aktie des italienischen Clubs in der Spitze, während die Aktie der Niederländer um fast neun Prozent auf ein neues Allzeithoch kletterte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)