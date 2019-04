Disney versus Netflix – beide haben gute Karten

New York/Wien. Seit Disney mit seinem Video-Streaming-Dienst Disney+, der im Herbst in den USA an den Start gehen soll, dem größten Konkurrenten, Netflix, den Kampf angesagt hat, rätseln Marktteilnehmer, welche der beiden Aktien nun eigentlich attraktiver ist.

Dieser Tage gab es gute Nachrichten für die Anleger beider Konzerne, was am Montag die Kurse vorbörslich steigen ließ. Disneys Superheldenepos „Avengers: Endgame“ hat an seinem ersten Wochenende in den Kinos 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Mrd. Euro) eingespielt, das hat bisher noch nie ein Film geschafft. Allein in Nordamerika waren es 350 Mio. Dollar. Zuvor hielt der Vorgänger, „Avengers: Infinity War“, aus dem Jahr 2018 den Rekord mit 258 Mio. Dollar.

Das Repertoire an beliebten Blockbustern dürfte Disneys Streamingplattform einen guten Start bescheren, zumal diese anfänglich auch günstigere Preise bieten wird als Netflix. Dennoch: Bei der Anzahl der angebotenen Serien und Filme dürfte Netflix nicht leicht zu überholen sein. Netflix nimmt viel Geld in die Hand, um neue Inhalte zu produzieren. Demnächst will der Konzern weitere Anleihen in Höhe von zwei Mrd. US-Dollar begeben. Das Geld soll in die Produktion von Inhalten, aber auch in den Erwerb eines eigenen Kinos gehen. Kritiker meinen, dass sich das in einem steigenden Zinsumfeld rächen könnte.

Netflix-Aktie extrem teuer

Vorerst scheint dieses Szenario die Anleger nicht zu schrecken. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 100 ist Netflix deutlich höher bewertet als Disney mit 20, was bedeutet, dass die Aktionäre Netflix das weitaus stärkere Wachstum zutrauen. Bei der Marktkapitalisierung liegt indes Disney mit 252 Mrd. Dollar vor Netflix (164 Mrd. Dollar). Im Vorjahr war das kurzzeitig anders.

Netflix kann sich dieser Tage auch über einen Etappensieg freuen. Das Unternehmen kann weiterhin Oscars gewinnen. Bei der jüngsten Oscar-Verleihung hatte die Netflix-Produktion „Roma“ die Auszeichnungen für beste Regie, beste Kamera und bestes nicht englischsprachiges Werk erhalten.

Kritiker wie der Regisseur Stephen Spielberg hatten daraufhin gefordert, strikter zwischen Kino- und Fernsehfilmen zu unterscheiden und Produktionen, die nur kurz im Kino und dafür fast zeitgleich weltweit im Fernsehen laufen, von der Teilnahme auszuschließen. Nun hat die Academy aber entschieden, dass Streamingdienste weiterhin am Wettbewerb teilnehmen dürfen. (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.04.2019)