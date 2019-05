Constantia-Aktionäre erkämpfen Rekord-Zahlung

Es war ein Deal, der viel Staub aufwirbelte – aber nur wenige glücklich machte: Die Tochter des Industriellen Herbert Turnauer, Christine de Castelbajac, musste im Zuge des Immofinanz-Desasters die Constantia Packaging (CP) verkaufen. Die hochprofitable Firma ging an den zu JP Morgan gehörenden Finanzinvestor One Equity Partners (OEP). Dieser bot im Zuge des Gesellschafterausschlusses (Squeeze-out) dem verbleibenden Streubesitz eine Barabfindung von 47 Euro je Aktie an.

