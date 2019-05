Vegane Burger begeistern die Aktionäre

New York. Auch Veganistas lieben Burger. Nicht solche, die nach Badeschwamm und Sägespänen schmecken, sondern Burger, die wie die echten aussehen und auch so schmecken. Das wussten offenbar auch Microsoft-Gründer Bill Gates und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio, als sie Geld in das US-Unternehmen Beyond Meat steckten, das pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte für vegane Burger, Tacos und Würste herstellt.

Am Donnerstag ging die Rechnung der prominenten Investoren, zu denen auch der inzwischen wieder ausgestiegene US-Fleischzuchtriese Tyson Foods zählte, auf: Anleger rissen sich um die Aktien von Beyond Meat und ließen den Kurs der erstmals an der Nasdaq gehandelten Papiere um zeitweise 140 Prozent in die Höhe schnellen.

Das Initial Public Offering (IPO) brachte dem Unternehmen somit 240 statt der erwarteten 184 Mio. Dollar. Wegen der großen Nachfrage wurde der Ausgabepreis schon von 21 auf 25 Dollar erhöht. Beyond Meat kommt somit nun auf eine Marktbewertung von knapp 1,5 Mrd. Dollar.

Das eingesammelte Geld will Beyond Meat für Investitionen in den Herstellungsprozess nutzen sowie in Marketing und den Bereich Forschung und Entwicklung stecken. Wie Gründer Ethan Brown betonte, sollen neue Produkte entwickelt sowie neue Produktionsstandorte in Europa und Asien aufgebaut werden. Außerdem sollen mehr Leute eingestellt werden.

Das Unternehmen wurde 2009 von Brown im kalifornischen El Segundo gegründet und profitiert stark vom Trend zu Fleischalternativen. „Wir sind überzeugt, dass weniger Fleisch letztlich dabei helfen wird, Bedenken rund um menschliche Gesundheit, Klimawandel, Ressourcenerhalt und Tierwohl zu begegnen“, heißt es auf der Website. Die größte Herausforderung für Beyond Meat und andere Produzenten, die auf diesen Zug aufspringen: Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz der veganen Lebensmittel sollen ganz nahe an das Original aus Fleisch herankommen. Eingesetzt werden etwa Erbsen, Bohnen und Soja sowie Rote Bete (sie sorgt für den „blutigen“ Effekt).

Beyond Meat wächst stark: Der Beyond Burger ist weltweit schon in 30.000 Imbissen und Supermärkten erhältlich. Trotz wachsender Umsätze schreibt das Unternehmen Verluste, zuletzt rund 30 Mio. Dollar. Das könnte auch noch einige Jahre so sein, hieß es im Börsenprospekt. (eid/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2019)