Bitcoin stieg in drei Monaten um 90 Prozent

Wien. Die Kryptowährung Bitcoin meldet sich aus dem Grab zurück. Nach einem Anstieg von mehr als 90 Prozent seit Anfang Februar stand Bitcoin am Freitag bei knapp 5600 Euro. Es ist ein lautes Lebenszeichen vom Kryptomarkt, der sich seit Anfang 2018 in einer Krise befindet. Ende 2017 erreichte Bitcoin noch kurz die Marke von fast 17.000 Euro. Was den jüngsten Preisanstieg ausgelöst hat, ist aber nicht ganz klar.

Optimistische Analysten sprechen von einem Ende des Bärenmarktes und glauben, dass Geld aus den traditionellen Finanzmärkten in den Sektor fließt. Sie verweisen auf Ankündigungen von Wall-Street-Größen wie Fidelity, in den Markt einsteigen zu wollen.

Pessimisten glauben an eine Falle für die Bullen und gehen weiterhin von einem Bärenmarkt aus. Sie glauben also, dass ein neuer Abverkauf kurz bevorsteht und der Abwärtstrend noch nicht nachhaltig gebrochen wurde. Sie verweisen auf negative Nachrichten wie den Hack der Börse Binance, bei dem Tausende Bitcoins gestohlen wurden – und die Probleme rund um die Börse Bitfinex und den sogenannten Stablecoin Tether, bei dem Kritiker massive Marktmanipulation befürchten. Den Bitcoin-Händlern sind die genauen Gründe freilich ziemlich egal. Sie freuen sich über das Interesse. Österreichs größter Bitcoin-Anbieter setzt zudem auf neue Produkte.

Gold, Silber und Palladium

So kann man bei Bitpanda ab kommenden Montag nicht nur Bitcoin, Ethereum und andere virtuelle Assets kaufen, sondern auch Gold und Silber. „Wir wollen unseren Kunden das so einfach wie möglich machen“, sagt BitpandaMitbegründer Eric Demuth im Gespräch mit der „Presse“. Wenn jemand auf der Bitpanda-App oder im Web Gold kauft, wird dieses in physischer Form in einem Zollfreilager in der Schweiz eingelagert, so Demuth. Steuerlich sollte damit geklärt sein, dass es sich um ein physisches Investment und nicht etwa um ein Zertifikat oder einen Fonds handelt.

Das ist wichtig, denn physisches Gold ist ab der Menge von einem Gramm nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei – etwaige Gewinne gehören also zu 100 Prozent dem Anleger. Gleichzeitig soll so der steuerfreie Kauf von Silber ermöglicht werden. „Wir glauben, dass wir mit dem Produkt auch Anleger ansprechen, die bisher nicht in Gold investiert haben. In ein paar Wochen oder Monaten werden wir auch Palladium und Platin hinzufügen“, sagt Paul Klanschek, Bitpandas zweiter Gründer. (jil)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2019)