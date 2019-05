Ein Wort von Trump kostet 13 Milliarden Dollar

Dass Wörter und Worte wuchtig sein und viel anrichten können, weiß die Menschheit vermutlich, seit sie existiert. Einzelne Literaten erhoben die gewaltige Kraft der Worte überhaupt zur Maxime. So der grandiose und avantgardistische russische Dichter des Absurden, Daniil Charms, der nach seiner zweiten Verhaftung unter Stalin 1942 vermutlich an Unterernährung in einem Leningrader Gefängnis gerade einmal 37-jährig starb. Gedichte, so verlangte er, müssten so geschrieben sein, dass, „wenn man sie gegen ein Fenster schmeißt, das Glas zerspringt.“

