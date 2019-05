Bitcoin nimmt rasant Kurs auf 8000 Dollar

New York. Die Kryptowährung Bitcoin befindet sich mitten in einer anhaltenden Erholung. Am Wochenende stieg der Preis für ein Bitcoin erstmals seit Monaten wieder auf über 7000 US-Dollar. Am Montag Nachmittag beschleunigte sich der Aufwärtstrend. Nach einem Tagesplus von 25 Prozent wurden erstmals seit Juli 2018 wieder mehr als 7900 Dollar erreicht.

Seit Mitte Dezember hat sich der Wert der größten Kryptowährung mehr als verdoppelt. Bitcoin und andere virtuelle Währungen profitieren von der Eskalation des Handelskonflikts zwischen China und den USA.

Analysten raten zum Kauf

„Verwenden Sie bevorstehende Rückschläge, um Bitcoin im zweiten Quartal weiter zu kaufen“, rät Robert Sluymer, technischer Stratege bei Fundstrat. Mitte November, als Bitcoin um 5500 US-Dollar gehandelt wurde, hatte Sluymer gewarnt, dass der Vermögenswert „erheblichen technischen Schaden“ erlitten habe und es Monate dauern könnte, dies wettzumachen. In den folgenden Wochen fiel Bitcoin bis auf 3136,04 Dollar. Im Dezember 2017 hatte der Preis noch knapp 20.000 Dollar erreicht, war dann aber abgestürzt. (Bloomberg/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2019)