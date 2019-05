Ist die Hausse vorbei - oder kommt sie erst?

Wien. In den vergangenen Tagen ging es an den Börsen zeitweise grauslich zu, nachdem Donald Trump den Handelsstreit zwischen China und den USA neu geschürt hatte. Davor war es vier Monate lang fast nur nach oben gegangen, nachdem es im Dezember des Vorjahres einen Minicrash gegeben hatte. Das wirft die Frage auf: In welcher Phase des Börsen- bzw. Konjunkturzyklus befinden wir uns eigentlich? Das interessiert vor allem jene Anleger, die größere Geldbeträge in den Aktienmarkt investieren wollen und nicht wissen, ob sie das jetzt tun oder auf den nächsten Crash warten sollen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft