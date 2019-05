AMS-Aktie von der Eskalation im Handelsstreit stark belastet

Der steirische Chip- und Sensorenhersteller AMS zählt sowohl amerikanische als auch asiatische Smartphone-Hersteller zu seiner Kundschaft und unterhält gleichzeitig Produktionsstandorte in China. Die an der Börse in Zürich gelistete Aktie des Unternehmens rasselte am Montag zeitweise um zehn Prozent nach unten. Zu Handelsschluss standen 41,50 Franken auf dem Kurszettel, ein Tagesminus von 8,55 Prozenet.

Wie es in Analystenkreisen heisst, birgt die Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden Wirtschaftssupermächten USA

und China gleich in zweifacher Hinsicht Gefahren für AMS. Zum

einen drohen in China produzierte Sensoren von den USA mit Strafzöllen belegt zu werden und zum anderen könnten Strafzölle auf beiden Seiten auf den Geräteabsatz der Grosskunden und

dadurch auf die Nachfrage nach Sensoren aus dem Hause AMS

drücken.

Gleichzeitig verweisen Händler auf ermutigende

Absatzstatistiken für iPhones des AMS-Grosskunden Apple in

China. Im April lagen die Verkäufe mit dem beliebten iPhone

gerademal 3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Noch in den drei

vorangegangenen Monaten errechnete sich im Jahresvergleich ein

sattes Minus von durchschnittlich mehr als 60 Prozent. Als

Zulieferer von Komponenten ist diese Entwicklung aus Sicht von

AMS ermutigend.

Allerdings schliessen dieselben Händler nicht aus, dass

sich die Absatzsituation für iPhones in China im Zuge der

Eskalation im Handelsstreit mit den USA wieder verschlechtern

könnte.

Trotz des jüngsten Kursrückschlags errechnet sich bei den

Aktien von AMS seit Jahresbeginn noch immer ein ansehnliches

Plus von 75 Prozent. Damit belegt das Unternehmen bei den

Vertretern aus dem Swiss Leaders Index (SLI) den Spitzenplatz.

2018 gehörte AMS noch zu den Verlierern an der Schweizer Börse.

(awp)