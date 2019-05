Allianz: Sachversicherung schiebt Ergebnis an

Die Allianz sieht sich dank kräftiger Zuwächse in der Sachversicherungssparte auf Kurs. Das operative

Ergebnis stieg im ersten Quartal um 7,5 Prozent auf drei Mrd. Euro,

wie Deutschlands größter Versicherungskonzern am Dienstag in München mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten ihm im Schnitt nur knapp 2,9 Milliarden zugetraut.

Den Umsatz, also die Summe aus Beitragseinnahmen und

Fondsgebühren, steigerte die Allianz von Jänner bis März um neun

Prozent auf 40,3 Mrd. Euro. Ohne Zukäufe und Währungseffekte wären es 7,5 Prozent gewesen. "Allianz hat sehr gute Ergebnisse im ersten Quartal erzielt und ist auf einem guten Weg, die Jahresziele für 2019 zu erreichen", erklärte Vorstandschef Oliver Bäte.

Der Versicherer strebt für das laufende Jahr ein operatives

Ergebnis von elf bis zwölf (2018: 11,5) Mrd. Euro an. Die Experten

erwarten einen Gewinn nahe dem oberen Ende der Spanne. Der

Nettogewinn lag im ersten Quartal mit zwei Mrd. Euro nur leicht über

Vorjahr, weil niedrigere Kapitalerträge außerhalb des Kerngeschäfts

und höhere Steuern die operativen Zuwächse auffraßen.

Weniger Schäden aus Naturkatastrophen

Am stärksten kam die Allianz in der Schaden- und Unfallsparte

voran. Ein Prämienwachstum von sechs Prozent, geringere Schäden aus Naturkatastrophen und eine verbesserte Kostenquote resultierten in einem operativen Gewinnzuwachs von 14 Prozent. "Es zeigt, dass wir global gut aufgestellt sind" sagte Finanzvorstand Giulio Terzariol. Mit fast 1,5 Mrd. Euro erwirtschaftet die Allianz knapp die Hälfte des Gewinns in der Sach-Sparte.

Die Lebensversicherung steht trotz eines deutlich größeren

Neugeschäfts unter Druck. Die Allianz habe aber die sinkenden Margen aus Kapitalanlagen durch höhere Gebühren und

Verwaltungskostenzuschläge infolge des steigenden Anlagevolumens wettgemacht. Das operative Ergebnis der Sparte verbesserte sich leicht auf 1,1 Mrd. Euro.

Vermögensverwaltung: Mehr Volumen, weniger Gewinn

Die Vermögensverwaltungstöchter Pimco und Allianz Global

Investors zogen zwischen Jänner und März fast 18 Mrd. Euro frisches Kapital an. Insgesamt verwaltet die Allianz damit 2,1 Billionen Euro, so viel wie noch nie. "Dies ist ein gutes Vorzeichen für eine starke Ertragsentwicklung", so Terzariol. Im ersten Quartal

bröckelte das operative Ergebnis der Sparte aber um vier Prozent auf 573 Mio. Euro, unter anderem weil Pimco im Vorgriff auf die geplante Expansion mehr Personal einstellte.

(APA/Reuters)