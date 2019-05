Doppeltes Börse-Debut für Frequentis und erster Kursverlust

Rundum purzelnde Kurse sind kein optimales Umfeld für einen Börsestart. So gesehen ist das Debut des Wiener Unternehmens Frequentis fast schon ein Erfolg. Der Erstkurs der Aktie im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Börse war 18 Euro, was dem Ausgabekurs entspricht. An der Wiener Börse eröffnete Frequentis den Handel mit 18,10 Euro. Es dauerte freilich nicht lange, ehe es die ersten Abschläge setzte: in Wien auf 17,84 Euro, in Frankfurt auf 17,54 Euro.

Mehrheitseigentümer Johannes Bardach läutete zum Handelsstart gemeinsam mit Wiener Börse CEO Christoph Boschan die Börsenglocke. „Ein wesentliches strategisches Motiv für den Börsengang war es, die nachhaltige weitere Entwicklung von Frequentis als börsennotierten Familienunternehmen sicherzustellen. Der direkte Zugang zum Kapitalmarkt wird uns dabei unterstützen“, sagte Bardach.

Frequentis verkauft hochkomplexe Kommunikations- und Informationssysteme für Anwendungen im sicherheitskritischen Bereich, wie z.B. an Luftraumkontroll-Behörden in aller Welt, aber auch an Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Küstenwachen und Bahngesellschaften. In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Unternehmen von einem Kleinbetrieb zu einem Weltkonzern mit 1850 Mitarbeitern entwickelt. Im Vorjahr wurden 286 Millionen Euro umgesetzt.

Insgesamt konnte der Weltmarktführer bei Kommunikationssystemen für Flugsicherungen bei seinem Börsengang drei Millionen Inhaberaktien bei Investoren platzieren, davon 1,2 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 1,5 Millionen Aktien aus dem Bestand des Mehrheitseigentümers Johannes Bardach. Dazu kommen weitere 300.000 Aktien im Rahmen der Mehrzuteilung, die ebenfalls aus dem Bestand von Bardach stammen.

Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf 54 Millionen Euro. Dem Unternehmen fließen aus der Kapitalerhöhung Bruttoerlöse in Höhe von 21,6 Millionen Euro zu. Morgen Donnerstag wird Frequentis in die Indizes ATX prime, ATX global players und ATX family aufgenommen.

B&C nun Kernaktionär

Die B&C Privatstiftung, Mehrheitsaktionär der an der Börse Wien gelisteten Industriekonzerne Amag, Lenzing und Semperit, ist über die Tochter B&C Innovation Investments GmbH mit zehn Prozent an Frequentis beteiligt. Der Aktienkauf habe den Frequentis-Börsengang gerettet, berichtete dazu die Finanzagentur Bloomberg. Wäre B&C nicht eingesprungen, dann hätte Frequentis beim Börsengang in Frankfurt und Wien mangels Nachfrage nicht alle Aktien absetzen können. Der Ausgabekurs war letztlich mit 18 Euro am unteren Ende der Preisspanne von 18 bis 21 Euro festgelegt worden.

Bloomberg verwies darauf, dass Börsengänge in Wien selten und wenig erfolgreich sind. Das Biotechunternehmen Marinomed schaffte es erst im zweiten Anlauf an die Börse und setzte dann weniger Anteilsscheine ab als geplant. Der einzig andere Börsengang in Wien in den vergangenen zwei Jahren war jener der Bawag 2017. Ihre Papiere liegen weiter 17 Prozent unter dem Ausgabekurs.