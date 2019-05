Petro Welt startet mit Umsatz- und Gewinneinbruch ins Jahr

Der in Frankfurt börsennotierte Ölfeld-Dienstleister Petro Welt (ehemals C.A.T. oil) hat im ersten Quartal 2019 einen starken Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten. Die Bruttoverkäufe an Kunden seien wegen extremer Kälte im Februar und wegen der anhaltenden Rubelabwertung um 15,9 Prozent auf 64,5 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

Das Konzernergebnis brach gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 81,4 Prozent auf 0,8 Millionen Euro ein. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 96,4 Prozent auf 0,2 Millionen Euro.

Das Ebitda sank um 42,1 Prozent auf 9,3 Millionen Euro, die Ebitda-Marge (15,0 Prozent) "wurde aber auf einem ausreichenden Niveau für die Sicherung der Cash-Generierung gehalten", heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus sei die Liquidität seit Jahresbeginn um 21,4 Prozent auf 153,6 Millionen Euro gestiegen. Die Eigenkapitalquote stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 55,9 Prozent.

