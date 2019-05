Cerberus verkauft Bawag-Papiere - Aktie stürzt ab

Der amerikanische Bawag-Hauptaktionär Cerberus verkauft Aktien der börsennotierten Wiener Bank im Wert von 350 Mio. Dollar (rund 313 Mio. Euro), berichtete Bloomberg am Donnerstagabend. Das Angebot läuft über mehrere Investmentbanken (Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs). Das Bookbuilding ist im Gange, platziert werden sollen die Aktien bis 28. Mai.

Die Aktien der Bawag haben am Freitag im Frühhandel an der Wiener Börse einen wahren Kursrutsch erlebt. Die Aktien sackten um mehr als acht Prozent auf 36,96 Prozent ab. Damit tendieren sie so tief wie seit Mitte Februar nicht mehr. Mitte April hatten sie bei 45,22 Euro notiert.

Über Fonds und weitere Gesellschaften ist Cerberus Capital mit 35 Prozent an der Bawag Group beteiligt.

(APA)