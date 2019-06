„Auf die Millennials rollt eine große Erbschaftswelle zu“

Die Private-Banking-Welt steht gerade vor einer Menge an Herausforderungen. Davon ist Viola Steinhoff-Werner überzeugt. Sie leitet schließlich den Bereich „Global Next Generation and Families“ bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Und sie sieht mit den heranwachsenden Millennials auch neue Ideen und Konzepte im Private Banking gefragt. Immerhin geht es um die größte Generation in der jüngsten Geschichte, die obendrein noch reichlich Geld vererbt bekommt. Doch nicht nur. Die Generation ist auch von prominenten Entrepreneuren geprägt. Schließlich traut sich diese Gruppe an Menschen eine Menge zu, weiß Steinhoff-Werner aus ihrer Erfahrung zu berichten. Das mache sie dynamisch und innovativ. Sie wüssten genau, was sie wollten. Und das gelte auch für die Geldanlage, da stehe für Millennials vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus. Denn sie wollen die Welt nicht nur verändern, sondern auch ein gutes Stück verbessern. Wie die Gratwanderung im Private-Banking-Business erfolgreich gelingen kann, und worauf es dabei ankommen wird, erklärt Steinhoff-Werner im Interview.

