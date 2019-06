Als Gründer reich werden

Runtastic ging 2009 mit einer Geschäftsidee an den Start, die bei einem Fachhochschulprojekt entstanden war. Bei seiner Übernahme durch Adidas im Jahr 2015 war das Unternehmen 220 Millionen Euro wert. Bwin begann 1997 mit zwölf Mitarbeitern, heute macht der Online-Gaming-Anbieter 760 Millionen US-Dollar Umsatz. Der Online-Zahlungsdienstleister Paysafecard passt ebenfalls ins Bild. Oder das Biotech-Unternehmen Affiris. Oder Ubimet oder Shpock oder Kiweno. Ja, es gibt sie auch in Österreich, die Start-ups, die spektakuläre Erfolgsgeschichten schreiben. Die früher oder später Investoren anlocken und im besten Fall ihre Gründer irgendwann reich machen.

Die Beispiele sind nicht willkürlich gewählt, sie stammen von der Website der staatlichen Ansiedlungsagentur ABA - Invest in Austria, wo sie als Leuchttürme der heimischen Start-up-Szene geführt werden und anderen, vor allem ausländischen Gründungswilligen, Lust auf den Standort Österreich machen sollen. Man fände zweifellos noch mehr solcher Beispiele – auch wenn längst nicht jede gute Idee zum Senkrechtstarter wird. Wer sich entschließt, die Unternehmerlaufbahn einzuschlagen, setzt sich denn auch meist bescheidenere, realistischere Ziele. Aber irgendwie spielt sie meist trotz allem mit, die Hoffnung auf den ganz großen Erfolg. Wobei es ja auch schon eine gute Sache ist, wenn es gelingt, sich mit seiner Geschäftsidee eine gesicherte Existenz und einen gewissen Wohlstand aufzubauen.

