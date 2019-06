Wohin mit dem Milliardenerbe?

Wenn die künftigen Erben von Chinas reichsten Unternehmern sich so verhalten wie Wang Sicong, dann wird das dortige Sprichwort, demzufolge sich Reichtum nicht über drei Generationen fortsetze, schon in der zweiten Generation wahr. Mit seinen Eskapaden, bei denen er sein Vermögen über soziale Netzwerke und anderswo zur Schau stellt, hat sich der 31-jährige Sohn des Pekinger Immobilienmoguls Wang Jianlin einen berüchtigten Namen gemacht. Dass er Uhren von Richard Mille für über sechs Millionen Dollar trägt, ist angesichts des auf 23 Milliarden Dollar geschätzten väterlichen Vermögens noch keine Sensation. Dass er aber ein Foto von seinem Husky ins Internet stellte, der an beiden Vorderpfoten je eine goldene Apple-Uhr für 16.000 Euro trug, sagt dann aber doch einiges über den Charakter aus. Ungefähr so wie die Tatsache, dass er als zwingendes Kriterium für die Wahl seiner Frauen „große Brüste“ nannte. Möglicherweise aus diesen Gründen scheint der 64-jährige Vater mit der Hofübergabe vorsichtig zu sein. Sohn Wang Sicong darf zwar im Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe sitzen. Sonst aber ist er auf die Beschäftigung mit Venture Capital Finanzierungen und einem Equity Fund beschränkt.

