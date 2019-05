Oben ohne: Die Krawatte wird zum Auslaufmodell

Es ist der Gründonnerstag des Jahres 2011, als in der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung ein größerer Umbau durchgeführt wird. Mehrere neue Minister und Staatssekretäre finden sich in der Hofburg ein, um vom damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer angelobt zu werden. Wie es das Protokoll gebietet, tragen die Frauen Kostüme in gesetzten Farben und die Männer dunkle Anzüge - inklusive der obligatorischen Krawatte. Nur einer sticht dabei hervor. Der damals erst 24-jährige Obmann der Jungen ÖVP unterschreibt seine Angelobung zum Integrationsstaatssekretär mit offenem Hemd. Auch schon länger her: Sebastian Kurz bei der Angelobung zum Integrationsstaatssekretär. – (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Seither sind acht Jahre vergangenen und auch Sebastian Kurz trug in seiner Funktion als Bundeskanzler immer wieder Krawatten. Dennoch ist der Anzug mit dem offenen Hemd heute sowohl in der Politik als auch der Wirtschaft bereits zum anerkannten Business-Look geworden. So ist es schon längst nicht mehr nur bei Start-ups oder im Technologie-Bereich wie etwa bei Telekom-Unternehmen üblich, dass auch Top-Manager sich bei öffentlichen Auftritten ohne Krawatte zeigen.

