Silber: Eine graue Eminenz erwacht

Eigentlich ist nicht viel geschehen. Zumindest nicht bei der Entwicklung des Silberpreises, wenn man den Kursverlauf seit einem Jahrzehnt betrachtet. Anfang 2009 notierte die Unze bei knapp zwölf Dollar je Unze. Ende April 2019 musste man 14,8 Dollar bezahlen, ein bescheidener Wertzuwachs auf einen so langen Zeitraum.

Auch ist ein entsprechendes Investment nicht ganz so nervenschonend, wie es auf den ersten Blick aussehen mag, es gab große Ausschläge. Schließlich rückten nach dem Ausbruch der Finanzkrise von 2008 Edelmetalle als Werterhalt wieder in den Fokus verunsicherter Anleger. Wobei Silber, ein Nebenprodukt etwa von der Gold- und Kupferproduktion, oftmals als „kleiner Bruder“ von Gold bezeichnet wird. Für eine Unze des gelben Edelmetalls muss man derzeit rund 1300 Dollar bezahlen, weitaus mehr als für die Unze Silber. Womit schnell klar wird: Wer nur über ein kleines Budget verfügt, muss sich mit einem Investment in den kleinen Bruder begnügen. Was zahlreiche Investoren vor gut zehn Jahren taten, wobei die Notierung Mitte 2011 ein Rekordhoch von 48,27 Dollar je Unze erreichte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft