Falscher Glanz

Nicht alle Fälschungen sind so dreist: Ein Kunde habe einmal einen vermeintlichen „Weißgoldbarren“ vorbeigebracht, erzählt Marcus Fasching vom Edelmetallscheideunternehmen Ögussa. Tatsächlich handelte es sich um Stahl. Weißgoldbarren gibt es gar nicht. Eine häufigere Fälschungsart sei jedoch, Silber zu vergolden. „Die Leute, die solche Barren – etwa im Internet – verkaufen, hegen oft nicht einmal eine böse Absicht“, sagt der Experte. Sie wurden häufig schon selbst betrogen. Vergoldetes Silber sei aber relativ einfach von Gold zu unterscheiden, nämlich am spezifischen Gewicht. Gold weist eine größere Dichte auf, was sich mit einer archimedischen Waage feststellen lässt oder – im Fall von Silber- und Goldmünzen – durch Verwiegen und Nachmessen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft