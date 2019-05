Aldi Süd zieht es nach China

Wien. In wenigen Tagen, am 7. Juni, wird der deutsche Lebensmittelhändler Aldi Süd seine ersten beiden Filialen in China eröffnen.

Mittelfristiges Ziel dürfte es allerdings sein, zwischen 50 und 100 Filialen zu betreiben, um die zentralen Strukturen wirtschaftlich auszulasten.

Den Flagship-Store will die Lebensmittelkette in Shanghai eröffnen. Das Konzept von Aldi im Reich der Mitte ist es, sich vom Discounter-Image zu entfernen und den Chinesen vor allem hochwertige europäische Produkte zu bieten. Diese werden von Chinesen nämlich sehr geschätzt. Auch frischen Fisch sollen die Kunden an den Aldi-Theken kaufen können. Damit wolle man vor allem wohlhabendere Bevölkerungsschichten in die Aldi-Geschäfte locken, heißt es.

Online schon seit 2017 in China

Online können die Chinesen bereits seit 2017 Waren von Aldi über die Onlineplattform Alibaba bestellen. Auch Aldis Hauptkonkurrent, Lidl, hat sich bemüht, 2017 in das chinesische Onlinegeschäft einzusteigen. Allerdings ohne Erfolg, schon einige Monate später zog sich Lidl aus diesem Bereich wieder zurück.

Aldi versucht sich schon seit Längerem auf den Märkten außerhalb Deutschlands zu etablieren. Denn dort betreibt Aldi bereits 4400 Filialen. Doch das Wachstumspotenzial scheint ausgeschöpft. 2018 machte der Konzern erstmals auf seinem Heimatmarkt einen operativen Verlust.

Für eine weitere Expansion will Aldi deshalb viel Geld in die Hand nehmen und fünf Milliarden Euro investieren. Mit dem größten Investitionsprogramm seiner Geschichte will sich Aldi Nord zunächst auf die Länder Spanien, Frankreich, Polen und die Beneluxstaaten konzentrieren.

Aldi Süd soll hingegen seine Mission in China erfüllen und dort für hohe Umsätze sorgen, auf diese Weise sollen die Verluste in den schwächelnden Stammmärkten wettgemacht werden.

Auch in den USA erfolgreich

Aldi Süd ist inklusive seiner China-Aktivitäten in elf Ländern mit über 6240 Filialen vertreten, darunter in den USA und Australien. Hier hat der Lebensmittel-Discounter seinen Mitbewerber Lidl schon längst hinter sich gelassen. Der Name Aldi ist ein Akronym und steht für Albrecht Diskont. Aldi Nord und Aldi Süd sind zusammen am Bruttoumsatz gemessen die erfolgreichsten Discounter-Konzerne der Welt. Sie beschäftigen rund 149.000 Mitarbeiter. (hec/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2019)