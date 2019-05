GAP muss sich ganz neu aufstellen

New York. Kapuzenpullis, einfache T-Shirts und biedere Jeans haben in einer Welt mit schnell drehenden Kollektionen, wie das zum Beispiel Zara und H&M vormachen, einen schwierigen Stand. Diese schmerzhafte Erfahrung macht auch der einstige Trendsetter für lässige preisgünstige Mode, der US-Bekleidungskonzern GAP.

Im ersten Quartal (bis 4. Mai) ging der Umsatz in den GAP-Markenläden auf vergleichbarer Basis um zehn Prozent zurück, das ist der größte Rückgang seit drei Jahren und deutlich mehr als das von Analysten erwartete Minus von vier Prozent. „Dieses Quartal war extrem herausfordernd“, sagte Konzernchef Art Peck dazu. Er hatte schon im vergangenen Jahr einen neuen Markenverantwortlichen und einen neuen Marketingchef engagiert, um den Konzern wieder auf Kurs zu bringen.

Bis dato lässt der Erfolg auf sich warten: Auch die Marke Old Navy, ein Lichtblick für den Konzern in den vergangenen Jahren, enttäuschte mit einem unerwarteten Umsatzminus von einem Prozent im ersten Quartal. Analysten hatten mit einem Plus von knapp einem Prozent gerechnet.

Das 1969 in San Fransisco gegründete Unternehmen, das mit 1700 GAP-Geschäften weltweit der größte US-Bekleidungseinzelhändler ist, musste daher nun auch seine Gewinnprognose eindampfen. Im laufenden Geschäftsjahr wird nur noch ein Gewinn je Aktie von 2,05 bis 2,15 Dollar statt der zuvor in Aussicht gestellten 2,40 bis 2,55 Dollar erwartet.

Die Anleger reagierten hektisch: GAP-Aktien brachen nachbörslich fast zehn Prozent ein. Binnen eines Jahres verlor das Papier 26,4 Prozent an Wert.

Der Konzern, zu dem auch die Textilhandelsmarken Old Navy, Banana Republic, Athleta und Intermix gehören, muss sich neu aufstellen. Das wird freilich angesichts der Umsatzerosion und der Kursverluste immer schwieriger.

Peck hält jedenfalls an seinen Ende Februar bekannt gegebenen Plänen, den Konzern bis 2020 aufzuspalten, fest. Demnach soll Old Navy in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert und an die Börse gebracht werden. Die anderen Modelabels GAP, Banana Republic, Athleta und Intermix, sollen in ein zweites Unternehmen eingebracht werden, dessen Name offen ist. „Wir bleiben zuversichtlich, den Konzern 2020 in zwei unabhängige börsenotierte Unternehmen aufzuspalten“, sagte Peck.

Außerdem sollen 230 der insgesamt 3650 Filialen geschlossen werden. GAP ist in rund 40 Ländern weltweit präsent. (eid/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)