Was die Kryptowelt derzeit so bewegt

Das Comeback der Kryptowährung Bitcoin seit Ende März sucht seinesgleichen. Um 4000 Dollar war sie vor zwei Monaten noch zu haben, nachdem sie seit 2017 vom damaligen Allzeithoch bei 20.000 Dollar auf gut 3000 Dollar abgestürzt war. Nun also die Gegenbewegung, die dazu führte, dass eine Einheit am Donnerstag zum ersten Mal seit gut einem Jahr wieder mehr als 9000 Dollar kostete. Analyst Timo Emden von Emden Research meint, dass Anleger in letzter Zeit etwas panisch auf den Zug aufspringen, um ihn nicht zu versäumen. Dadurch treiben sie selbst die Rallye an.

