Warum Politik Anleger nicht juckt

Wien. Politische Börsen, so eine alte Börsenweisheit, haben kurze Beine. Und manchmal haben sie gar keine. Am vergangenen Montag etwa. Einen Tag nach den Wahlen zum EU-Parlament standen die meisten Leitindizes in Europa solide mit etwa einem halben Prozent im Plus. Und das angesichts eines Wahlergebnisses, das nicht unbedingt Stabilität auf dem alten Kontinent und auch nicht wirtschaftlich belebende Allianzen suggeriert. Gerade einmal vier Leitindizes tendierten am Montag leicht im Minus − darunter der österreichische ATX. Angesichts der historisch erstmaligen Absetzung einer Regierung durch den Nationalrat keine nennenswert starke Reaktion. Man könne nicht einmal sagen, dass dieses Minus damit in Zusammenhang stehe und nicht einfach nur an der Zusammensetzung des Leitindex liege, meint Friedrich Mostböck, Chefanalyst der Erste Bank, auf Anfrage: „Die Politik hat generell wenig Auswirkungen auf Börsen. Und wenn, dann meist nur kurzfristig."



In der Tat hat etwa auch das Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016 dem britischen Leitindex FTSE nicht geschadet. Und als sich in Deutschland am 24. Dezember 2017 die Machtverhältnisse verschoben, weil die großen Parteigruppen Union und SPD massiv an die rechte AfD verloren hatten, beeinflusste das den DAX auch nicht sehr. Dies, obwohl sogar führende Wirtschaftsvertreter vor einem Schaden für das Land gewarnt hatten.

