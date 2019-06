Australiens Notenbank senkt Zinsen auf Rekordtief

Australiens Zentralbank hat die Leitzinsen auf ein Rekordtief gekappt und stellt wegen der internationalen Handelskonflikte weitere Schritte in Aussicht. Die Reserve Bank of Australia (RBA) senkte am Dienstag die Zinsen erstmals seit fast drei Jahren - und zwar von 1,5 auf 1,25 Prozent.

Damit wolle man das Beschäftigungswachstum ankurbeln und sicherstellen, dass die Inflation im Einklang stehe mit den mittelfristigen Zielwert von zwei bis drei Prozent, sagte RBA-Chef Philip Lowe zur Begründung. Er verwies zudem auf Risiken für die globale Konjunktur wegen der internationalen Handelskonflikte, etwa zwischen den USA und China. "Das Wachstum im internationalen Handel bleibt schwach, und erhöhte Unsicherheit wirkt sich auf die Investitionsabsichten in einer Reihe von Ländern aus."

Australiens Zinssenkung ist ein weiteres Signal, dass mehrere Notenbanken wegen der globalen Konjunkturabkühlung auf eine eher lockere Geldpolitik umschwenken. Zuletzt hatte die neuseeländische Zentralbank erstmals seit zweieinhalb Jahren ihren Leitzins zurückgenommen.

(APA/Reuters)