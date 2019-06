Was ist bloß bei Gazprom los?

Moskau/Wien. Schmeichelhaft war es nicht, was die Anleger dem Chef des russischen und weltweit größten Gaskonzerns Gazprom am Montag ausrichteten. De facto nämlich ließen sie Alexej Miller wissen, dass sie wenig von ihm halten. Das am Montag unter Händlern kursierende und über den Messengerdienst Telegram verbreitete Gerücht, Miller würde am Dienstag seinen Rücktritt erklären, reichte, um die Aktie binnen dreier Stunden um 16,99 Prozent auf 251,65 Rubel zu treiben und Gazprom zum ersten Mal nach knapp drei Jahren wieder zu Russlands teuerstem Unternehmen zu machen. Zum Teil dürfte zwar auch ein Short-Squeeze dazu beigetragen haben. Der Großteil der Gewinne war aber dem Gerücht geschuldet. Am Dienstag korrigierte die Aktie nur leicht.

