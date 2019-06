Arbeitsmarkt: Tausende kamen zum Job-Massencasting

Wien. Der Wiener Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) konnte sich am Dienstag beim „Job Day“ einen Seitenhieb auf Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht verkneifen: „Wir Wienerinnen und Wiener stehen zeitig auf und beginnen früh zu arbeiten“, sagte Hanke bei der Eröffnung des ersten Massencastings für Arbeitslose in der Wiener Marx Halle. Der SPÖ-Politiker spielte damit auf den umstrittenen Aufstehen-Sager von ÖVP-Chef Kurz an. Der Ex-Bundeskanzler hatte im Zusammenhang mit der von der rot-grünen Wiener Stadtregierung kritisierten Reform der Mindestsicherung gemeint, dass in Wien immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um arbeiten zu gehen.

