Voestalpine: Gewinneinbruch trotz Rekordumsatz

Die Voestalpine hat am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 vorgelegt. Es endete mit einem Rekordumsatz von 13,56 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent). Was die Ergebnisseite betrifft, schaut es weniger erfreulich aus. Das Ebit brach um 33,9 Prozent auzf 779,4 Millionen Euro ein , das Ergebnis nach Steuern gab um 44,4 Prozent auf 458,6 Millionen Euro nach. Nach Minderheiten und Hybridkapitalzinsen wurden 408,5 Millionen verdient nach zuvor 775,2 Millionen Euro. Das stark rückläufige Ergebnis spiegelt sich im Aktienkurs wider, der in den vergangenen 12 Monaten um 44 Prozent nachgegeben hat - damit hat die Voestalpine mehr eingebüßt als jedes andere Papier im Leitindex der Wiener Börse.

Was dem Linzer Konzern im abgelaufenen Jahr zu schaffen gemacht hat, waren nebst der Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch eine Reihe interner Einmaleffekte. So insbesondere die Kosten der umfassenden Erneuerung des größten Hochofens im Konzern, eine Rückstellung im Zusammenhang mit einem laufenden Kartellverfahren im Bereich Grobblech sowie stark erhöhte Anlaufkosten beim größten konzerneigenen US-Automobilkomponenten-Werk am Standort Cartersville, Georgia.

Für das neue Geschäftsjahr 2019/20 arbeitet der Vorstand intensiv daran, trotz weiter wachsender wirtschaftlicher Unwägbarkeiten eine - gemessen an 2018/19 - stabile Entwicklung des operativen Ergebnisses zu erreichen. Als größte interne Herausforderung wird dabei die „weitere Abarbeitung der operativen Themen" in den US-Werken genannt, um die anspruchsvollen Volumensteigerungen zu begleiten.

Das Werk Cartersville soll laut Plan den Umsatz innerhalb von drei Jahren bis 2020/21 von knapp 100 auf 220 Millionen Dollar mehr als verdoppeln.

++ mehr in Kürze ++