Die Voestalpine hat am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 vorgelegt. Es endete mit einem Rekordumsatz von 13,56 Milliarden Euro (plus 5,1 Prozent). Was die Ergebnisseite betrifft, schaut es weniger erfreulich aus. Das Ebit brach um 33,9 Prozent auzf 779,4 Millionen Euro ein , das Ergebnis nach Steuern gab ulml 44,4 Prozent auf 458,6 Millionen Euro nach, das Ergebnis je Aktie um 47,5 Prozent auf 2,31 Euro.

