Schweizer Börse auf Rekordhoch

Die Schweizer Börse startet am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende mit höheren Kursen in die neue

Woche. Positive Vorgaben aus den USA und Asien heben den

Leitindex auf ein neues Rekordhoch und sorgen für eine gute

Stimmung, sagten Händler. Am Montag ruhte in der Schweiz, in

Deutschland und Österreich der Handel. An den übrigen

europäischen Aktienmärkten, in Asien und in den USA haben die

Kurse leicht zugelegt. "Wir haben noch etwas nachzuholen", sagt

ein Händler.

Wie stark dieser Nachholeffekt sein wird, muss sich aber

erst noch weisen. Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in

den USA und eine Einigung im Zollstreit der USA mit Mexiko

verliehen den Märkten zwar Rückenwind. Die Anleger blieben

vorsichtig, weil nicht sicher sei, wie lange der Deal zwischen

den USA und Mexiko in Sachen Migration halten werde, hiesst es

am Markt. Ausserdem drohten noch immer höhere US-Zölle auf

Importe aus China.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.15 Uhr um

0,47 Prozent höhe und erreicht bei 9795

Zählern ein neues Rekordhoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss

Leader Index (SLI) gewinnt 0,62 Prozent auf 1500 und der

breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29 Prozent auf 11.816

Zähler. 25 SLI-Titel werden zu höheren Kursen gehandelt, 5 Titel

schwächen sich ab.

An der Spitze der Gewinner stehen die Technologiewerte AMS

(+3,4 Prozent), Logitech (+2,2 Prozent) und Temenos (+2,0 Prozenet). Eine starke Performance der US-Technologiewerte und eine positive Studie von Liberum über den Sektor würden helfen, heisst es. Die Aktien von LafargeHolcim profitieren von einer

Hochstufung der Empfehlung auf "Neutral" von "Sell" durch UBS. ABB werden 1,3 Prozent höher bewertet. Händler erwähnen

einen Bericht des Onlineportals "TheMarket", in dem David Samra,

der Investmentchef des Artisan International Value Fund, eine

Aufspaltung des Konzerns anregt.

(awp)