Börsengang soll Tojners Aluflexpack bis 185 Mio. Franken einbringen

Der Verpackungshersteller Aluflexpack, der dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, will bei seinem Börsengang bis zu 185 Mio. Franken (165 Mio. Euro) einnehmen. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung werden bis zu 7,3 Millionen neue Aktien ausgegeben. Der Ausgabepreis soll zwischen 20 und 26 Franken je Aktie liegen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Dazu komme eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 730.000 Aktien aus dem Besitz der Alleinaktionärin, Tojners Montana Tech. Diese Option, die auch Greenshoe genannt wird, wird den ausführenden Banken üblicherweise im Rahmen des Börsengangs gewährt.

Insgesamt ergibt sich für den Anfang Juni angekündigten Börsengang ein Emissionsvolumen von 146 Millionen bis 168,2 Millionen und bei Ausübung des Greenshoe von 160,6 bis 185 Mio. Franken. Der endgültige Angebotspreis werde auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt, hieß es weiter.

Produktionsausbau geplant

Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren außerhalb der Schweiz. Der Angebotszeitraum beginnt am 17. Juni und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019. Als erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist der 28. Juni vorgesehen.

Die Aluflexpack zufließenden Mittel sollen vorwiegend dem Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, der Automatisierung der Produktion und für Akquisitionen dienen. Das Unternehmen will wachsen.

Zum Kerngeschäft des schweizerisch-kroatischen Unternehmens zählen flexible Verpackungslösungen aus Aluminium überwiegend für die Endmärkte Kaffee und Tee, Pharmaprodukte, Tierfutter und Lebensmittel. So stellt das Unternehmen etwa die Hüllen für Kaffeekapseln her. Zu den bekannteren Kunden gehören im Lebensmittelbereich etwa Nestle, Dr. Oettker oder Ferrero und im Pharmabereich Novartis, Bayer, Pfizer oder Sanofi. Montana Tech war mit Co-Investoren 2012 eingestiegen und hatte das Unternehmen mit Zukäufen ausgebaut. Geführt wird Aluflexpack inzwischen aus dem schweizerischen Reinach bei Basel.

