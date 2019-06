Schweizer Emmi übernimmt Mehrheit an brasilianischer Großmolkerei

Die größte Molkerei der Schweiz baut das Geschäft in Brasilien aus. Emmi erhöht die 2017 an der brasilianischen Laticinios Porto Alegre Industria e Comercio erworbene 40-Prozent-Beteiligung auf nun 70 Prozent. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Unternehmen mit Sitz in Ponta Nova im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais nördlich von Rio de Janeiro habe sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, teilte Emmi am Dienstag mit. Mittlerweile zähle es zu den drei größten Molkereien in seinem Hauptmarkt Minas Gerais.

Mit Käse, Frischkäse, Haltbarmilch , Butter oder Molkepulver erwirtschaftete Laticinios Porto Alegre im Jahr 2018 einen Umsatz von 630 Millionen brasilianischen Real oder umgerechnet rund 143 Euro Millionen Euro. Die Firma beschäftigt 1250 Mitarbeiter.

Während die lokalen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Aktienmehrheit durch Emmi an Laticinios Porto Alegre noch absegnen müssen, sollen die übrigen 30 Prozent des 1991 gegründeten Unternehmens im Besitz der Gebrüder José Afonso und Joao Lucio Barreto Carneiro verbleiben. Letzterer werde auch künftig als Verwaltungsratspräsident und Managing Director aktiv sein.

Emmi sieht in Brasilien und in Lateinamerika insgesamt eine gute Chance, um international zu wachsen. Brasilien sei der zehntgrößte Einzelhandelsmarkt der Welt und der größte in Lateinamerika, hieß es in der Mitteilung. Das Land sei nach schwierigen wirtschaftlichen Jahren mit einer zweijährigen Rezession auf dem Weg der Besserung.

Emmi ist in der Region auch noch in Chile und in Mexiko präsent.

